Жителя Екатеринбурга задержали по подозрению в финансировании ВСУ

На территории Екатеринбурга оперативники ФСБ задержали 33-летнего гражданина России по подозрению в финансировании ВСУ, сообщил Telegram-канал «Антитеррор Урал».

Фото: Пресс-служба УФСБ России по Свердловской области

По данным пресс-службы управления ФСБ по Свердловской области, житель со своего счета перечислял деньги на счет зарубежной организации, поддерживающей ресурсное обеспечение армии Украины. Возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена). Подозреваемый взят под стражу, ему грозит пожизненное лишение свободы. Следственные действия продолжаются.

Ранее Свердловский областной суд вынес приговор гражданину РФ Евгению Вараксину, признав его виновным в государственной измене. Суд установил, что в апреле 2022 года, находясь в Польше, он финансировал деятельность представителей ВСУ. За это ему назначили 12 лет лишения свободы в колонии.

Ирина Пичурина