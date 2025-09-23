Кузбасс из-за кризиса в углепроме недополучит 32 млрд рублей доходов

За восемь месяцев Кемеровская область недополучила 12 млрд руб. доходов в бюджет региона из-за кризиса в угольной промышленности, сообщил губернатор Илья Середюк. По оценке налоговой инспекции, по итогам года область недополучит 32 млрд руб.

Господин Середюк поднял эту тему на пресс-конференции. Он напомнил, что в 2024 году Кемеровская область недополучила 60 млрд руб. доходов, из-за чего местным властям пришлось пересмотреть несколько проектов.

Согласно презентации губернатора, прибыль организаций Кузбасса снизилась в 1,5 раза. Прибыль добывающих предприятий, формирующих более 35% доходов бюджета области, упала в 4,8 раза, передает «Интерфакс». В регионе приостановили работу 18 угольных предприятий, а еще 30 находятся в «красной зоне».

Общая выручка предприятий угольной отрасли в России в 2025 году в условиях низких мировых цен и сокращения поставок может сократиться на 12%, до 1,55 трлн руб. Это станет минимумом с 2020 года, когда показатель немного превышал 1 трлн руб., следует из данных NEFT Research. За первые полгода убытки российских угольщиков до налогообложения составили 172 млрд руб., уже превысив показатель за весь 2024 год.

Подробности — в материале «Ъ» «В шахтах потемнело».