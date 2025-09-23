Треть бронирований отелей в Петербурге и окрестностях в летний сезон пришлась на местных жителей

По итогам летнего сезона Санкт-Петербург ожидаемо вошел в тройку самых популярных регионов у российских путешественников. В то же время совокупная доля трех наиболее востребованных направлений (помимо города на Неве это Москва и Краснодарский край) снизилась прошедшим летом с 50% до 47%, подсчитали аналитики сервиса «Яндекс Путешествия».

При этом сами петербуржцы летом 2025 года также путешествовали преимущественно по России. Самыми популярными направлениями у жителей Северной столицы стали туры по собственному городу и окрестностям (30% от всех забронированных отелей и апартаментов в высокий сезон этого года), Москва (17%), Краснодарский край (6%), Республика Карелия (5%) и Калининградская область (4%).

Эксперты фиксируют рост интерес к путешествиям петербуржцев в границах собственного региона, что может быть обусловлено развитием туристической инфраструктуры и простой логистикой. На 15% выросло количество бронирований местными жителями отелей и апартаментов в самом Петербурге и Ленинградской области.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что по сравнению с предыдущим годом отдых в отелях и апартаментах в Петербурге на ноябрьские праздники стал дешевле на 2%.

Андрей Цедрик