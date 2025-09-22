Отели в Петербурге и Москве на ноябрьские праздники подешевели на 2% и 4% за год

По сравнению с предыдущим годом отдых в отелях и апартаментах для петербуржцев в Северной столице и Москве на ноябрьские праздники стал дешевле на 2% и 4% соответственно. Такие данные предоставил «Ъ-СПб» сервис «Яндекс Путешествия» исходя из данных о ранних бронированиях — более чем за месяц до даты заезда.

Внутри России планирует отдыхать 71% туристов из города на Неве, причем из них 33% — в Петербурге и Ленобласти. В первой пятерке также Москва и Московская область (17%), Республика Карелия (8%), Краснодарский край (7%), Псковская область (6%).

Ранее «Ъ-СПб» писал, что стоимость суточного пребывания бизнес-туристов в Петербурге выросла на 10% с начала года.

Артемий Чулков