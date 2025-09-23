Общая прибыль свердловских компаний в 2024 году составила 1,1 трлн руб.
Прибыль организаций в Свердловской области до налогообложения составила 1127,1 млрд руб. следует из данных Свердловскстата. Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) равен 978,9 млрд руб.
Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ
Наибольший объем прибыли получили компании сферы обрабатывающих производств — 325 млрд руб. (28,8% от общего объема), в том числе металлургический сектор — 133,9 млрд руб. (11,9%). Организации торговли и опта, а также ремонта автотранспортных средств — 221 млрд руб. (19,6%), в том числе организации оптовой торговли — 174,4 млрд руб. (15,5%).
Общая выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг Свердловских компаний в 2024 году составила 12,847 трлн руб. Расходы организаций составили 11,664 трлн руб. Рентабельность товаров и услуг составила 10,1%.