Общая прибыль свердловских компаний в 2024 году составила 1,1 трлн руб.

Прибыль организаций в Свердловской области до налогообложения составила 1127,1 млрд руб. следует из данных Свердловскстата. Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) равен 978,9 млрд руб.

Наибольший объем прибыли получили компании сферы обрабатывающих производств — 325 млрд руб. (28,8% от общего объема), в том числе металлургический сектор — 133,9 млрд руб. (11,9%). Организации торговли и опта, а также ремонта автотранспортных средств — 221 млрд руб. (19,6%), в том числе организации оптовой торговли — 174,4 млрд руб. (15,5%).

Общая выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг Свердловских компаний в 2024 году составила 12,847 трлн руб. Расходы организаций составили 11,664 трлн руб. Рентабельность товаров и услуг составила 10,1%.

