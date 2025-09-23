«Баграмский абсурд»

Америка вряд ли решится на вторжение в Афганистан из-за авиабазы Баграм. Такое мнение в беседе с «РИА Новости» высказал спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов. Ранее президент Дональд Трамп пригрозил Афганистану «плохими последствиями», если страна откажется передать объект под контроль США. Глава Белого дома отметил, что ждет немедленной передачи авиабазы. Официальные представители Афганистана жестко отреагировали на его слова. Обозреватель “Ъ FM” Максим Юсин считает эту идею одной из самых абсурдных за время президентства Трампа.

За восемь месяцев, прошедших после возвращения в Белый дом Дональда Трампа, мир уже привык к его экстравагантным идеям и почти перестал удивляться. Но даже на общем фоне экзотических инициатив президента США требование вернуть под контроль Вашингтона авиабазу Баграм в Афганистане явно выделяется. Во-первых, изумляет сама формулировка, когда Трамп в своем посте в одной из соцсетей настаивает, что Афганистан должен вернуть базу Баграм «тем, кто ее построил». Получается, что хозяин Белого дома заботится об интересах вовсе не США, а России, правопреемницы Советского Союза. Ведь именно советские специалисты построили в Афганистане эту авиабазу в 1950-е годы, еще при короле Захир-шахе.

Во-вторых, даже если представить, что вдруг случится чудо и правящие в Кабуле талибы согласятся передать американцам свою главную авиабазу, то это станет кошмаром для Пентагона с точки зрения затрат, логистики, обеспечения безопасности и предотвращения потенциальных терактов. Военные эксперты уже подсчитали, что для полноценного функционирования и охраны объекта необходим контингент не менее 10 тыс. человек. Как обеспечить его переброску, снабжение, ротацию? Опять договариваться с Россией об использовании «аэродрома подскока» в Ульяновске, как это было в 2001 году, когда Джордж Буш-младший начал войну против талибов? Но тогда отношения между Москвой и Вашингтоном были совсем иными.

В-третьих, если верить сообщениям в американских СМИ о том, что Вашингтон какое-то время вел тайные переговоры с талибами о возможности использования Баграма, то после ультиматума, озвученного Трампом, у диалога мало шансов на успех. На Востоке, да и не только на нем, политикам нельзя терять лицо, уступать и показывать слабость, когда на них публично, демонстративно оказывают давление. Тихо, в кулуарах договориться можно. Но как только начинается «мегафонная дипломатия», как только тебе принимаются публично выкручивать руки, здесь уже компромисс едва ли возможен. Нечто подобное произошло с требованием Трампа к Индии отказаться от закупок российской нефти. Но та история, похоже, мало чему научила президента США.

В-четвертых, допустим, что мы воспринимаем буквально слова Трампа, грозящего талибам «плохими вещами» в случае отказа от его предложения. Что имеется в виду? Попытка захватить Баграм силой и потом удерживать базу во враждебном окружении, фактически возобновляя войну в Афганистане, законченную Байденом? Причем в условиях, когда нельзя положиться ни на один логистический маршрут снабжения: ни на северный, через Россию и республики Центральной Азии, о чем уже упоминалось, ни на южный, пакистанский, учитывая, что Исламабад сегодня, в отличие от 2001 года, перешел в сферу влияния Пекина.

И, наконец, в-пятых, сама мотивировка, почему Баграм нужен Соединенным Штатам. Как откровенно пишет Трамп, причина в том, что от авиабазы «час пути» до китайских ядерных объектов. Строго говоря, не час, а побольше — 2 тыс. км. И не до ядерных объектов, а до полигона Лобнор, где проводились ядерные испытания, но оружие там не производится и не складируется. Но оставим эти детали и перейдем к сути.

Трамп ясно дает понять, что военное присутствие в Афганистане необходимо ему, чтобы держать под прицелом китайские ядерные объекты. Ну что сказать? Замечательный политический, психологический, эмоциональный фон создается накануне анонсированных контактов с китайским лидером Си Цзиньпином.

Очень способствует этот фон достижению возможных договоренностей, в том числе по тарифам, что так важно для 47-го президента США. В общем в этой истории остается только посочувствовать внешнеполитическим, военным, торговым советникам американского лидера, которым придется разбираться с последствиями его лихой «баграмской инициативы».

Максим Юсин