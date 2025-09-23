В школах и детских садах Казани проходит эвакуация

В Казани сегодня проводят эвакуацию детей из школ и детских садов. Об этом сообщили в пресс-службе Управления образования Казани.

Мероприятия проводятся по рекомендации МЧС и носят профилактический характер. Дети переводятся в предусмотренные безопасные помещения, занятия продолжаются.

Забирать детей из школ и детских садов сейчас не требуется, за ними присматривают педагоги, сообщили в управлении.

На вопрос «Ъ Волга-Урал» о количестве учреждений, в которых проводится эвакуация, в пресс-службе управления не ответили.

В Казани сохраняется угроза атаки беспилотников. Аэропорт временно закрыт, там введен план «Ковер».

Анна Кайдалова