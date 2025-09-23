Опрос: почти каждый пятый петербуржец дарит подарки родственникам через доставку

В Петербурге 48% жителей признались, что им комфортнее всего вручать подарки родным и близким лично, при встрече. Однако традиция постепенно меняется — уже каждый четвертый предпочитает исключительно доставку. Такими данными по итогам собственного исследования с «Ъ-СПб» поделились аналитики ювелирного бренда Sokolov и логистической компании СДЭК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

По итогам проведенного опроса, в котором приняли участие более 1,5 тыс. петербуржцев, чаще всего напрямую подарок получают родители (30%) и партнер (25%). В то же время родственникам 19% респондентов отправляют подарок доставкой, не лично.

Причины выбора доставки объясняются просто. Для 31% опрошенных это удобство и экономия времени. Еще четверть честно признаются, что у них нет возможности встретиться лично, а 19% отправляют подарки в другие города и страны. Каждый шестой выбирает курьера ради сюрприза, а 10% ценят точность по времени. В итоге 40% опрошенных готовы переплатить за доставку в особых случаях — когда важен эффект неожиданности или гарантия, что подарок окажется у адресата точно в срок.

Чаще всего жители Петербурга доверяют курьерам цветы (33%) и сладости (31%). Следом идут подарочные сертификаты, небольшие, но полезные вещи вроде наушников, а также памятные предметы со смыслом: альбомы, книги или фото. Ювелирные украшения через доставку отправляют лишь 9% респондентов.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что лидирующим направлением экспресс-доставки в 2025 году стал маршрут между Санкт-Петербургом и Москвой, где с начала года было отправлено 11,4 тыс. посылок.

Андрей Цедрик