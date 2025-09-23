«Все это может далеко зайти»

США будут защищать каждый дюйм территории НАТО. Американский постпред при ООН Майкл Уолц на дебютном для себя заседании Совбеза обвинил Россию в эскалации у границ альянса. Речь, в частности, идет о трех истребителях МиГ-31, которые, по мнению Таллина, нарушили воздушное пространство Эстонии. Москва подобный факт категорически отвергает. Тем временем Белый дом подтвердил встречу Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. В связи с этим политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе не исключает новых острых заявлений.

В Нью-Йорке прошло экстренное заседание Совета Безопасности ООН. Эстония впервые в своей истории обратилась с соответствующим запросом. Официальный Таллин утверждает, что ранее границу страны нарушили три российских истребителя Миг-31, которые находились в ее воздушном пространстве по меньшей мере 12 минут. Произошло это над Финским заливом в районе острова Вайндлоо. Согласно сообщению Минобороны РФ, которое было озвучено на Совбезе, самолеты осуществляли плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградской области, от курса не отклонялись, границу сопредельного государства не пересекали, что подтверждается данными средств объективного контроля. Интрига могла бы на этом умереть. Собственно, что может Совбез? Его участники выслушали позиции сторон, в принципе и все на этом.

Между тем на заседании дебютировал новый постпред США при ООН Майкл Уолц, бывший советник президента по национальной безопасности, который был уволен весной после скандала вокруг утечки секретных данных через мессенджер Signal. Нынче господин Уолц осудил, как он выразился, повторное нарушение Россией воздушного пространства страны-члена НАТО, напомнив инцидент с неизвестными, по мнению РФ, беспилотниками, который вторглись в Польшу. По его словам, Москва или умышленно обостряет и без того непростую обстановку, или же она не имеет полного контроля над теми, кто принимает решения на местах. На этом фоне американский представитель пообещал защищать каждый дюйм территории Североатлантического альянса. Он призвал Кремль прекратить опасное поведение, а также начать прямые переговоры с Украиной. В свою очередь, глава польского МИД Радослав Сикорский, выступая на том же Совбезе, сделал грозные заявления, угрожая сбивать российские летающие объекты в случае нарушения ими границ страны.

В этой связи необходимо отметить, что президент США Дональд Трамп доселе воздерживался от резких оценок произошедших событий. Его реакция больше походила на формальную: «Я расстроен. Мне это не нравится. Скоро мне подчиненные доложат, там разберемся». Но вот новый постпред, в отличие от своего непосредственного руководителя, высказывается достаточно жестко. Тем временем Белый дом официально подтвердил встречу Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в рамках недели Генеральной Ассамблеи ООН. От прогнозов по традиции воздержимся.

Однако ситуация вокруг Украины в последнее время оказалась подвешенной. Американский лидер явно дистанцировался от попыток примирить враждующие стороны, образовался определенный вакуум. И вот на границах с НАТО происходит явная эскалация.

Пусть дроны и не российские, а самолеты следовали верным курсом, но реакция на это достаточно нервная. Все это может далеко зайти. В любом случае, судя по всему, Трампу все-таки доложили об инцидентах, раз его постпред при ООН не внял всем изложенным аргументам, прямо обвинил Россию в эскалации, а также поддержал союзников по НАТО.

Дмитрий Дризе