Замруководителя фракции ЕР Госсовета Удмуртии Любовь Зайцева сложила полномочия

Замруководителя фракции «Единая Россия» (ЕР) в Госсовете Удмуртии Любовь Зайцева досрочно сложила свои полномочия. Ее решение подтвердили депутаты регионального парламента сегодня, 23 сентября, на 25-й сессии. Из заявления госпожи Зайцевой следует, что она добровольного слагает с себя полномочия из-за избрания депутатом гордумы Ижевска.

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Любовь Зайцева являлась замруководителя фракции с 2023 года. Она входила в постоянную комиссию регионального парламента по здравоохранению, демографической и семейной политике. До избрания в Госсовет республики госпожа Зайцева около 20 лет проработала в администрации Индустриального района Ижевска: в 2002-2010 годах — замглавы по социальным вопросам, в 2010-2022 годах — глава района.

Напомним, Любовь Зайцева входит в общемуниципальную часть списка ЕР на выборах в гордуму Ижевска. По итогам голосования 12-14 сентября единороссы получили в муниципальном парламенте шесть мандатов по списку (еще 23 — по одномандатным округам). «Единая Россия» еще не объявляла о том, кому достались мандаты по списку.

