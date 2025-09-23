ТАСС: ущерб по делу экс-замминистра ДНР Мерваезовой может достичь 5 млрд рублей

Ущерб по уголовному делу бывшей первой замминистра строительства ДНР Юлии Мерваезовой может составить порядка 5 млрд руб. Об этом заявили ТАСС в правоохранительных органах.

По делу также проходят экс-глава Главного военно-строительного управления № 8 (ГВСУ № 8) Вадим Выгулярный и еще три фигуранта. Все пятеро заподозрены в хищении денег у Минобороны РФ «в ходе исполнения порядка пяти госконтрактов».

Как уточнил собеседник агентства, дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) возбудили в июне 2023 года в отношении неустановленных лиц. С ним в одно производство объединено пять уголовных дел. Потерпевшими признаны, помимо Минобороны РФ, несколько организаций.

Юлию Мерваезову задержали на прошлой неделе. Суд отправил ее под арест на два месяца. Ей вменяют два эпизода хищений по ч. 4 ст. 159 УК.