В Москве арестована первый замминистра строительства ДНР Мерваезова

Мещанский суд Москвы арестовал первого заместителя министра строительства Донецкой народной республики (ДНР) Юлию Мерваезову. Ее обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили ТАСС в суде.

Юлия Мерваезова

Фото: Министерство строительства ДНР Юлия Мерваезова

Мерваезова проведет в СИЗО два месяца. Замглавы Минстроя ДНР задержали в Пятигорске и затем доставили в Москву. Ей вменяют два эпизода хищений. Обвинение предъявлено по ч. 4 ст. 159 УК.

Замминистра проходит по делу бывшего главы Главного военно-строительного управления № 8 (ГВСУ № 8) Вадима Выгулярного, который также обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Выгулярный ранее был арестован на два месяца, он исполнял обязанности советника гендиректора АО «Оргэнергострой».

До своей реорганизации ГВСУ № 8 занималось строительством жилых и нежилых зданий для нужд Минобороны России.