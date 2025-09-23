В МЧС предупредили петербуржцев о сильном дожде 23 сентября

Во вторник, 23 сентября, в Санкт-Петербурге местами ожидается сильный дождь. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Дневная температура в Северной столице будет ниже климатической нормы на 2-3 градуса и составит от +11 до +13 градусов, в Ленобласти — от +9 до +14 градусов, прогнозирует ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. С запада будет дуть порывистый ветер со скоростью от 5 до 10 м/с. Атмосферное давление вырастет до 760 мм рт. ст., что около нормы.

В среду, 24 сентября, местами ожидаются кратковременные дожди, ночью — от +4 до +6 градусов, днём — от +9 до +11 градусов.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что до 19:00 23 сентября в Петербурге объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за ливней, гроз и града.

Артемий Чулков