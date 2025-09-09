Власти Ижевска направят на ремонт улицы Новоярушкинской 70,7 млн рублей
Власти Ижевска направят на ремонт участка улицы Новоярушкинской протяженностью 1,75 км почти 70,7 млн руб. Соответствующие торги были размещены на портале госзакупок 8 сентября.
Фото: «Яндекс.Карты»
По проекту контракта, будет отремонтирован участок улицы от перекрестка с улицей Сельской до Объездной дороги Ижевска. На объекте среди прочего уложат два слоя асфальта, обустроят съезды и приведут в порядок тротуар. Подрядчика определят 29 сентября. По документам, работы будут завершены до начала июня 2026 года.
О ремонте улицы глава Ижевска Дмитрий Чистяков рассказал в прямом эфире телеканала «Моя Удмуртия» 28 августа. По его словам, участок находится в плохом состоянии: весной на дороге ожидаются «серьезные проблемы». Поэтому было принято решение начать ремонт участка этой осенью.