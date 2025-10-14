Сегодня исполняется 50 лет губернатору Ставропольского края Владимиру Владимирову

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Владимиров

Его поздравляет заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Ольга Тимофеева:

— Уважаемый Владимир Владимирович! От всей команды жителей Ставропольского края примите самые искренние поздравления с днем рождения! За годы работы в регионе ваш профессионализм и работоспособность реально изменили и продолжают менять наши города и села. Под вашим руководством в крае успешно реализуются масштабные проекты федерального уровня. Вы настоящий патриот страны, а своим приоритетом вы всегда выбираете оказание помощи жителям Ставрополья. Желаю Вам сил и энергии для новых свершений на благо России и Ставропольского края, успехов во всех добрых начинаниях, крепкого здоровья! Мирного неба нам всем!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»