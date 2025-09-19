Трамп анонсировал визит Эрдогана в Вашингтон и переговоры по F-35

Президент США Дональд Трамп сообщил, что 25 сентября в Белом доме он проведет переговоры с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

«Мы работаем над множеством торговых и военных соглашений, включая крупную покупку самолетов Boeing, масштабную сделку по истребителям F-16 и продолжение переговоров по F-35»,— написал Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

Президент США ожидает, что переговоры по всем вопросам завершатся положительно. Он также отметил, что у него «всегда были очень хорошие отношения» с президентом Турции.

В 2017 году Турция заключила контракт с Россией на поставку полкового комплекта С-400, который турецкая сторона получила через два года. США требовали от Турции отказаться от российских систем в пользу американских Patriot, но Анкара не согласилась. В ответ американская сторона исключила Турцию из программы поставок истребителей F-35. В середине недели в СМИ появилась информация о возможном возврате России этих ЗРК или их перепродаже. В министерстве национальной обороны Турции заявили, что «позиция по С-400 не изменилась», комплексы остаются на вооружении.