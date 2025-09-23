В подмосковном Реутове повреждены четыре машины во время атаки БПЛА

В Реутове накануне вечером жители слышали «сильные хлопки» в районе улицы Строителей, сообщил глава подмосковного округа Филипп Науменко. По его словам, повреждения получили четыре автомобиля.

«Угроза для жителей отсутствует»,— написал господин Науменко в Telegram, не приведя подробностей.

Со вчерашнего вечера и до утра вторника силы ПВО сбили десятки дронов, пытавшихся атаковать Москву. Обошлось без жертв и разрушений.

Подробности — в публикации «Ъ» «Громче салюта».