Рейс Владивосток — Москва совершил вынужденную посадку в Пулково
В ночь на 23 сентября в Пулково внепланово приземлился самолет, следовавший из Владивостока в Москву. Причиной стали ограничения в столичном аэропорту Шереметьево, пишет 78.ru.
Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ
Пассажиры рейса рассказали изданию, что после приземления они некоторое время находились в самолете, в это время одному человеку потребовалась медицинская помощь, которую ему оперативно оказали.
Помимо этого, из-за внеплановой посадки нескольких рейсов, возникли трудности с выдачей багажа пассажирам.
Сейчас ограничения на прием и выпуск воздушных судов в Шереметьево сняты, сообщили в Росавиации. Всего в ночь на 23 сентября, по данным пресс-службы Пулково, петербургский аэропорт принял 20 рейсов, следовавших в Москву.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что самолет из Петербурга в Дубай совершил вынужденную посадку в аэропорту Баку.