Рейс Владивосток — Москва совершил вынужденную посадку в Пулково

В ночь на 23 сентября в Пулково внепланово приземлился самолет, следовавший из Владивостока в Москву. Причиной стали ограничения в столичном аэропорту Шереметьево, пишет 78.ru.

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Пассажиры рейса рассказали изданию, что после приземления они некоторое время находились в самолете, в это время одному человеку потребовалась медицинская помощь, которую ему оперативно оказали.

Помимо этого, из-за внеплановой посадки нескольких рейсов, возникли трудности с выдачей багажа пассажирам.

Сейчас ограничения на прием и выпуск воздушных судов в Шереметьево сняты, сообщили в Росавиации. Всего в ночь на 23 сентября, по данным пресс-службы Пулково, петербургский аэропорт принял 20 рейсов, следовавших в Москву.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что самолет из Петербурга в Дубай совершил вынужденную посадку в аэропорту Баку.

Артемий Чулков