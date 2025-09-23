В Ростовской области, Крыму и на Кубани объявили ракетную опасность

В течение ночи была объявлена ракетная опасность в Крыму. Уведомление об этом пришло в приложении МЧС России. Аналогичное предупреждение получили жители Краснодарского края и Ростовской области, передает ТАСС.

По данным Минобороны РФ, за ночь силы ПВО сбили 69 БПЛА над десятью российскими регионами. Дроны уничтожили в том числе над Крымом и Ростовской областью. Информации о пострадавших или разрушениях нет.

Утром 23 сентября угроза атаки БПЛА была объявлена в Казани. Жителям рекомендуют пройти в укрытия и не подходить к окнам.