Силы ПВО ночью сбили 69 БПЛА над регионами России

С полуночи до 7:00 мск средства ПВО уничтожили 69 беспилотников над десятью российскими регионами, сообщило Минобороны РФ. По его данным, БПЛА сбили над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Московской, Ростовской, Рязанской, Самарской и Саратовской областями, а также над Крымом.

Над Москвой за ночь сбили 17 БПЛА, никто не пострадал. В Брянской, Калужской и Ростовской областях также обошлось без жертв и последствий на земле. Власти других регионов ночные атаки пока никак не комментировали.

