Арестовать имущество Агаларовых просят потерпевшие по делу о теракте в «Крокусе»

Следственный комитет РФ принял ходатайство потерпевших по уголовному делу о теракте в «Крокус сити холле», попросивших наложить обеспечительный арест на имущество и активы бизнесменов Араза Агаларова и его сына Эмина. Как сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Игоря Трунова, ходатайство подавалось в связи с тем, что управление системами пожаротушения, контроля управления доступом, открывания эвакуационных выходов осуществлялось в том числе АО «Крокус», владельцами которого являются бизнесмены.

«Просим Следственный комитет РФ принять срочные меры для наложения ареста <...> с целью обеспечения прав потерпевших на возмещение вреда, причиненного преступлением»,— цитируется в сообщении содержание ходатайства.

В начале августа в Москве военный суд в закрытом режиме начал слушать по существу уголовное дело о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл», совершенном в марте 2024 года и унесшем жизни более 140 человек. Из девятнадцати человек, оказавшихся на скамье подсудимых — четырех участников нападения и их сообщников,— отказались признать вину только пятеро.

Влад Никифоров