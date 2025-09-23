Силы ПВО сбили еще шесть БПЛА на пути к Москве

Средства ПВО уничтожили еще четыре беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. В течение получаса сбили еще два дрона.

О пострадавших или последствиях на земле информации нет. С полуночи 23 сентября на пути к городу было уничтожено уже 17 беспилотников. Накануне вечером силами ПВО были сбиты 30 дронов, пытавшихся атаковать Москву. Обошлось без жертв и разрушений.

