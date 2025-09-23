Модератором пленарной сессии 100+ TechnoBuild станет ведущий Дмитрий Дибров

Модерировать пленарную сессию XII Международного строительного форума и выставки 100+ TechnoBuild, которые пройдут в Екатеринбурге с 30 сентября по 3 октября, будет телеведущий Дмитрий Дибров. Как сообщила «Ъ-Урал» руководитель рабочей группы по подготовке 100+ Вера Белоус, формат мероприятия удивит посетителей.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Дмитрий Дибров

Пленарная сессия состоится в зале пленарных заседаний на площадке «Екатеринбург-ЭКСПО» 1 октября.

Напомним, главной темой мероприятия в этом году стала «Архитектура победы», в рамках которой участники обсудят строительство в условиях глобальных изменений, кризисов и урбанизации. Сессии деловой программы будут посвящены устойчивому развитию городов, инновационным строительным технологиям и созданию пространств, объединяющих людей.

Ирина Пичурина