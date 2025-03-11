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Темой строительного форума 100+ TechnoBuild 2025 станет «Архитектура победы»

Министерство строительства России утвердило тему XII Международного строительного форума и выставки 100+ TechnoBuild, который пройдет в Екатеринбурге с 30 сентября по 3 октября. В этом году темой мероприятия станет «Архитектура победы», сообщили организаторы.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По словам руководителя рабочей группы по подготовке 100+ Веры Белоус, тема «Архитектура победы» — это призыв к осмыслению роли архитектуры и строительства в преодолении вызовов современности. «В мире, где климатические изменения, урбанизация и геополитические кризисы становятся все более острыми, архитектура перестает быть просто искусством создания красивых зданий. На форуме мы обсудим, как архитектура может стать ответом на глобальные вызовы»,— прокомментировала госпожа Белоус. Сессии деловой программы будут посвящены устойчивому развитию городов, инновационным строительным технологиям и созданию пространств, объединяющих людей.

Какие перспективы строительства жилья на Урале обозначили на форуме 100+ TechnoBuild

В этом году к участию планируют привлечь около 650 экспонентов. По словам первого заместителя министра строительства и ЖКХ РФ Александра Ломакина, в прошлом году участие в форуме приняли около 35 тыс. участников, включая делегации из девяти стран.

Мария Игнатова

Фотогалерея

Лица и стенды форума 100+ TechnoBuild

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В Екатеринбурге с 1 по 4 октября прошел международный строительный форум-выставка &quot;100+ TechnoBuild&quot;

В Екатеринбурге с 1 по 4 октября прошел международный строительный форум-выставка "100+ TechnoBuild"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Работа международного строительного форума и выставки &quot;Technobuild 100+&quot; в МВЦ &quot;Екатеринбург-ЭКСПО&quot;. Стенд компании &quot;Синара-девелопмент&quot;

Работа международного строительного форума и выставки "Technobuild 100+" в МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО". Стенд компании "Синара-девелопмент"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Пленарное заседание &quot;Строим мир будущего&quot;. Полномочный представитель Президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога (в центре) и министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин (справа) во время заседания

Пленарное заседание "Строим мир будущего". Полномочный представитель Президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога (в центре) и министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин (справа) во время заседания

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Секция &quot;Редевелопмент городов. 2.0. Выявление объекта археологии как ЗОУИТ, устанавливающей мораторий на строительство&quot;, организованная ИД &quot;Коммерсантъ-Урал&quot;

Секция "Редевелопмент городов. 2.0. Выявление объекта археологии как ЗОУИТ, устанавливающей мораторий на строительство", организованная ИД "Коммерсантъ-Урал"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Строительная техника на выставке

Строительная техника на выставке

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Стенд компании &quot;Скат&quot;

Стенд компании "Скат"

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская  /  купить фото

Флажки участников форума

Флажки участников форума

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Генеральный директор &quot;УГМК-Застройщик&quot; Евгений Мордовин во время пленарного заседания

Генеральный директор "УГМК-Застройщик" Евгений Мордовин во время пленарного заседания

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Работа выставки строительной техники

Работа выставки строительной техники

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Стенд Bma - green power (зарядная инфраструктура для паркингов жилых комплексов)

Стенд Bma - green power (зарядная инфраструктура для паркингов жилых комплексов)

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Стенд компании TRASSIR, производителя систем видеонаблюдения

Стенд компании TRASSIR, производителя систем видеонаблюдения

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

XI Международный форум и выставка &quot;100+ TechnoBuild&quot; в МВЦ &quot;Екатеринбург-ЭКСПО&quot;. Стенд с грунтовыми анкерами

XI Международный форум и выставка "100+ TechnoBuild" в МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО". Стенд с грунтовыми анкерами

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Заседание экспертно-консультативного совета Уральского отделения Союза архитекторов России в рамках Международного форума 100+ TechnoBuild

Заседание экспертно-консультативного совета Уральского отделения Союза архитекторов России в рамках Международного форума 100+ TechnoBuild

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

XI Международный форум и выставка &quot;100+ TechnoBuild&quot; в МВЦ &quot;Екатеринбург-ЭКСПО&quot;. Стенд с импортными комплектующими для подъемников

XI Международный форум и выставка "100+ TechnoBuild" в МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО". Стенд с импортными комплектующими для подъемников

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Стенд девелоперской компании &quot;PROGRESS&quot;

Стенд девелоперской компании "PROGRESS"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Посетители на выставке

Посетители на выставке

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Секция &quot;Редевелопмент городов. 2.0. Выявление объекта археологии как ЗОУИТ, устанавливающей мораторий на строительство&quot;, организованная ИД &quot;Коммерсантъ-Урал&quot;

Секция "Редевелопмент городов. 2.0. Выявление объекта археологии как ЗОУИТ, устанавливающей мораторий на строительство", организованная ИД "Коммерсантъ-Урал"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Стенд Минстроя России

Стенд Минстроя России

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Посетители у стенда Минстроя России

Посетители у стенда Минстроя России

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Стенд компании &quot;Страна Девелопмент&quot;

Стенд компании "Страна Девелопмент"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Поселители на выставке

Поселители на выставке

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

XI Международный форум и выставка &quot;100+ TechnoBuild&quot; в МВЦ &quot;Екатеринбург-ЭКСПО&quot;

XI Международный форум и выставка "100+ TechnoBuild" в МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Выставка строительной техники у входа в павильноны МВЦ &quot;Екатеринбург-ЭКСПО&quot;

Выставка строительной техники у входа в павильноны МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Выставка строительной техники у входа в павильоны МВЦ &quot;Екатеринбург-ЭКСПО&quot;.

Выставка строительной техники у входа в павильоны МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО".

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Стенд девелопера &quot;PRINZIP&quot;

Стенд девелопера "PRINZIP"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Заседание экспертно-консультативного совета Уральского отделения Союза архитекторов России в рамках Международного форума 100+ TechnoBuild. Председатель экспертно-консультативного совета Свердловского отделения Союза архитекторов России Михаил вяткин (справа) перед началом заседания

Заседание экспертно-консультативного совета Уральского отделения Союза архитекторов России в рамках Международного форума 100+ TechnoBuild. Председатель экспертно-консультативного совета Свердловского отделения Союза архитекторов России Михаил вяткин (справа) перед началом заседания

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Посетители на выставке

Посетители на выставке

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Презентация программ для проектирования зданий и создания BIM-проектов

Презентация программ для проектирования зданий и создания BIM-проектов

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Лекция дизайнера Артемия Лебедева &quot;Развитие малых городов&quot;

Лекция дизайнера Артемия Лебедева "Развитие малых городов"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Секция &quot;Редевелопмент городов. 2.0. Выявление объекта археологии как ЗОУИТ, устанавливающей мораторий на строительство&quot;, организованная ИД &quot;Коммерсантъ-Урал&quot;

Секция "Редевелопмент городов. 2.0. Выявление объекта археологии как ЗОУИТ, устанавливающей мораторий на строительство", организованная ИД "Коммерсантъ-Урал"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Первый заместитель председателя Законодательного собрания Свердловской области Аркадий Чернецкий, сенатор РФ Сергей Лукин, и генеральный директор &quot;Синара-Девелопмент&quot; Тимур Уфимцев,

Первый заместитель председателя Законодательного собрания Свердловской области Аркадий Чернецкий, сенатор РФ Сергей Лукин, и генеральный директор "Синара-Девелопмент" Тимур Уфимцев,

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Стенд группы компаний &quot;Атлас Девелопмент&quot;

Стенд группы компаний "Атлас Девелопмент"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Посетители на выставке строительной техники

Посетители на выставке строительной техники

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Работа международного строительного форума и выставки &quot;100+ TechnoBuild&quot; в МВЦ &quot;Екатеринбург-ЭКСПО&quot;

Работа международного строительного форума и выставки "100+ TechnoBuild" в МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, полномочный представитель Президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога и главный федеральный инспектор по Свердловской области Михаил Богинский перед началом пленарного заседания &quot;Строим мир будущего&quot;

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, полномочный представитель Президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога и главный федеральный инспектор по Свердловской области Михаил Богинский перед началом пленарного заседания "Строим мир будущего"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Стенд компании &quot;Спецавтоматика&quot; (г.Бийск)

Стенд компании "Спецавтоматика" (г.Бийск)

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская  /  купить фото

Международный строительный форум &quot;100+ TechnoBuild&quot; в выставочном центре &quot;Екатеринбург-Экспо&quot;

Международный строительный форум "100+ TechnoBuild" в выставочном центре "Екатеринбург-Экспо"

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская  /  купить фото

Пленарное заседание &quot;Строим мир будущего&quot;. Участники во время заседания

Пленарное заседание "Строим мир будущего". Участники во время заседания

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Стенд группы компаний &quot;Самолет&quot;

Стенд группы компаний "Самолет"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Работа международного строительного форума и выставки &quot;100+ TechnoBuild&quot; в МВЦ &quot;Екатеринбург-ЭКСПО&quot;

Работа международного строительного форума и выставки "100+ TechnoBuild" в МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Участники строительного чемпионата &quot;Строймастер&quot;

Участники строительного чемпионата "Строймастер"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин во время заседания

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин во время заседания

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Сессия &quot;Опыт девелоперов в работе с жителями при реализации проектов КРТ&quot;, организованная ИД &quot;Коммерсантъ-Урал&quot;

Сессия "Опыт девелоперов в работе с жителями при реализации проектов КРТ", организованная ИД "Коммерсантъ-Урал"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Международный строительный форум и выставка &quot;100+ TechnoBuild&quot; в МВЦ &quot;Екатеринбург-ЭКСПО&quot;. Пленарное заседание &quot;Строим мир будущего&quot;. Полномочный представитель Президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога (третий слева), министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин (в центре), председатель Комитета по архитектуре и строительству при правительстве Республики Таджикистан Низом Мирзозода (справа) и представитель в СФ России от законодательного (представительного) органа государственной власти Оренбургской области Андрей Шевченко (второй справа) во время заседания

Международный строительный форум и выставка "100+ TechnoBuild" в МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО". Пленарное заседание "Строим мир будущего". Полномочный представитель Президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога (третий слева), министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин (в центре), председатель Комитета по архитектуре и строительству при правительстве Республики Таджикистан Низом Мирзозода (справа) и представитель в СФ России от законодательного (представительного) органа государственной власти Оренбургской области Андрей Шевченко (второй справа) во время заседания

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков во время пленарного заседания

Президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков во время пленарного заседания

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Полномочный представитель Президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога (в центре) и заместитель председателя комитета ГД России по молодежной политике Михаил Киселев (слева)

Полномочный представитель Президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога (в центре) и заместитель председателя комитета ГД России по молодежной политике Михаил Киселев (слева)

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Полномочный представитель Президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога во время пленарного заседания

Полномочный представитель Президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога во время пленарного заседания

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Международный строительный форум 100+ TechnoBuild в выставочном центре «Екатеринбург-Экспо»

Международный строительный форум 100+ TechnoBuild в выставочном центре «Екатеринбург-Экспо»

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

XI Международный форум и выставка &quot;100+ TechnoBuild&quot; в МВЦ &quot;Екатеринбург-ЭКСПО&quot;

XI Международный форум и выставка "100+ TechnoBuild" в МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

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В Екатеринбурге с 1 по 4 октября прошел международный строительный форум-выставка "100+ TechnoBuild"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Работа международного строительного форума и выставки "Technobuild 100+" в МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО". Стенд компании "Синара-девелопмент"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Пленарное заседание "Строим мир будущего". Полномочный представитель Президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога (в центре) и министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин (справа) во время заседания

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Секция "Редевелопмент городов. 2.0. Выявление объекта археологии как ЗОУИТ, устанавливающей мораторий на строительство", организованная ИД "Коммерсантъ-Урал"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Строительная техника на выставке

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Стенд компании "Скат"

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская  /  купить фото

Флажки участников форума

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Генеральный директор "УГМК-Застройщик" Евгений Мордовин во время пленарного заседания

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Работа выставки строительной техники

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Стенд Bma - green power (зарядная инфраструктура для паркингов жилых комплексов)

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Стенд компании TRASSIR, производителя систем видеонаблюдения

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

XI Международный форум и выставка "100+ TechnoBuild" в МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО". Стенд с грунтовыми анкерами

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Заседание экспертно-консультативного совета Уральского отделения Союза архитекторов России в рамках Международного форума 100+ TechnoBuild

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

XI Международный форум и выставка "100+ TechnoBuild" в МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО". Стенд с импортными комплектующими для подъемников

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Стенд девелоперской компании "PROGRESS"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Посетители на выставке

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Секция "Редевелопмент городов. 2.0. Выявление объекта археологии как ЗОУИТ, устанавливающей мораторий на строительство", организованная ИД "Коммерсантъ-Урал"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Стенд Минстроя России

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Посетители у стенда Минстроя России

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Стенд компании "Страна Девелопмент"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Поселители на выставке

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

XI Международный форум и выставка "100+ TechnoBuild" в МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Выставка строительной техники у входа в павильноны МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Выставка строительной техники у входа в павильоны МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО".

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Стенд девелопера "PRINZIP"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Заседание экспертно-консультативного совета Уральского отделения Союза архитекторов России в рамках Международного форума 100+ TechnoBuild. Председатель экспертно-консультативного совета Свердловского отделения Союза архитекторов России Михаил вяткин (справа) перед началом заседания

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Посетители на выставке

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Презентация программ для проектирования зданий и создания BIM-проектов

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Лекция дизайнера Артемия Лебедева "Развитие малых городов"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Секция "Редевелопмент городов. 2.0. Выявление объекта археологии как ЗОУИТ, устанавливающей мораторий на строительство", организованная ИД "Коммерсантъ-Урал"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Первый заместитель председателя Законодательного собрания Свердловской области Аркадий Чернецкий, сенатор РФ Сергей Лукин, и генеральный директор "Синара-Девелопмент" Тимур Уфимцев,

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Стенд группы компаний "Атлас Девелопмент"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Посетители на выставке строительной техники

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Работа международного строительного форума и выставки "100+ TechnoBuild" в МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, полномочный представитель Президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога и главный федеральный инспектор по Свердловской области Михаил Богинский перед началом пленарного заседания "Строим мир будущего"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Стенд компании "Спецавтоматика" (г.Бийск)

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская  /  купить фото

Международный строительный форум "100+ TechnoBuild" в выставочном центре "Екатеринбург-Экспо"

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская  /  купить фото

Пленарное заседание "Строим мир будущего". Участники во время заседания

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Стенд группы компаний "Самолет"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Работа международного строительного форума и выставки "100+ TechnoBuild" в МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Участники строительного чемпионата "Строймастер"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин во время заседания

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Сессия "Опыт девелоперов в работе с жителями при реализации проектов КРТ", организованная ИД "Коммерсантъ-Урал"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Международный строительный форум и выставка "100+ TechnoBuild" в МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО". Пленарное заседание "Строим мир будущего". Полномочный представитель Президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога (третий слева), министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин (в центре), председатель Комитета по архитектуре и строительству при правительстве Республики Таджикистан Низом Мирзозода (справа) и представитель в СФ России от законодательного (представительного) органа государственной власти Оренбургской области Андрей Шевченко (второй справа) во время заседания

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков во время пленарного заседания

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Полномочный представитель Президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога (в центре) и заместитель председателя комитета ГД России по молодежной политике Михаил Киселев (слева)

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Полномочный представитель Президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога во время пленарного заседания

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Международный строительный форум 100+ TechnoBuild в выставочном центре «Екатеринбург-Экспо»

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

XI Международный форум и выставка "100+ TechnoBuild" в МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

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