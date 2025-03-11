Темой строительного форума 100+ TechnoBuild 2025 станет «Архитектура победы»

Министерство строительства России утвердило тему XII Международного строительного форума и выставки 100+ TechnoBuild, который пройдет в Екатеринбурге с 30 сентября по 3 октября. В этом году темой мероприятия станет «Архитектура победы», сообщили организаторы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По словам руководителя рабочей группы по подготовке 100+ Веры Белоус, тема «Архитектура победы» — это призыв к осмыслению роли архитектуры и строительства в преодолении вызовов современности. «В мире, где климатические изменения, урбанизация и геополитические кризисы становятся все более острыми, архитектура перестает быть просто искусством создания красивых зданий. На форуме мы обсудим, как архитектура может стать ответом на глобальные вызовы»,— прокомментировала госпожа Белоус. Сессии деловой программы будут посвящены устойчивому развитию городов, инновационным строительным технологиям и созданию пространств, объединяющих людей.

В этом году к участию планируют привлечь около 650 экспонентов. По словам первого заместителя министра строительства и ЖКХ РФ Александра Ломакина, в прошлом году участие в форуме приняли около 35 тыс. участников, включая делегации из девяти стран.

Мария Игнатова