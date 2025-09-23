Китайский стивидор открыл свой первый экспресс-маршрут в Европу по Севморпути

Zhejiang Seaport Logistics Group Co. (стивидорная компания в порту Нинбо-Чжоушань) запустила первый собственный экспресс-маршрут контейнерных перевозок из Китая в Европу по «Ледовому Шелковому пути» (Севморпуть), сообщает «Синьхуа».

Новый маршрут через Северный ледовитый океан позволяет сократить сроки поставки до крупнейшего контейнерного британского порта Феликсстоу до 18 суток — против 25 дней грузовым поездом Китай—Европа, 26 дней морского маршрута Нинбо-Чжоушань—Вильгельмсхафен (Германия) и 40 дней через Суэцкий канал.

Первое судно уже вышло и должно прибыть в Феликсстоу 10 октября. На борту товары повседневного спроса, одежда, комплектующие, модули для хранения энергии и тяговые аккумуляторные батареи и другие товары.

Новый маршрут предназначен «для сектора трансграничной электронной коммерции и товаров с высокой добавленной стоимостью», сообщил председатель правления стивидорной компании Сунь Сюэцзюнь.

Со слов директора по операционной деятельности перевозчика Haijie Shipping Ltd Ли Сяобиня сообщается, температурные условия Севморпути «подходят для термочувствительных грузов». Его компания планирует к 2026 году ввести дополнительные ледокольные суда и обеспечить круглогодичное сообщение по данному маршруту.

Эрнест Филипповский