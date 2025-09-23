Президент Индонезии пообещал признать Израиль только после признания им Палестины

Президент Индонезии Прабoво Субианто заявил, что его страна признает государство Израиль, как только оно признает государственность Палестины. Об этом он сообщил на международной конференции, посвященной урегулированию палестино-израильского конфликта.

«Индонезия заявляет, что, как только Израиль признает независимость и государственность Палестины, Индонезия незамедлительно признает Государство Израиль»,— сказал он (цитата ТАСС).

Президент также отметил, что его страна поддержит «все гарантии безопасности для Израиля».

На сегодняшний день Палестину признали более 150 стран, включая Россию.