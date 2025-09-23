Трамп заявил о контракте Узбекистана с Boeing на $8 млрд

Американская корпорация Boeing и авиакомпания Uzbekistan Airways подписали соглашение о покупке 22 дальнемагистральных самолетов Boeing 787 Dreamliner. Об этом в соцсети Truth Social сообщил президент США Дональд Трамп.

Сумма сделки, по словам Трампа, составляет более $8 млрд. Он поздравил с этим «отличным соглашением» президента Узбекистана Шавката Мирзиеева. По оценкам Boeing, контракт позволит создать свыше 35 тыс. рабочих мест в США.

Cоглашение включает покупку 14 самолетов Boeing 787-9 Dreamliner с опционом еще на 8. Поставки должны начаться в 2031 году.