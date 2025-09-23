Парижский вечер для своих

В Париже состоялась церемония вручения «Золотого мяча» и других традиционных призов журнала France Football. Как и ожидалось, она в значительной степени превратилась в бенефис ПСЖ. Парижский клуб, победитель Лиги чемпионов, был признан лучшей командой, его тренер Луис Энрике — лучшим тренером, а нападающий Усман Дембеле получил самый престижный приз — лучшему футболисту.

Усман Дембеле

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Перед началом церемонии «Золотой мяч» которая проходила в парижском театре «Шатле», уже было известно, что первоначальный список из тридцати номинантов на главный приз журнала France Football сократился до десяти претендентов. В эту десятку вошли Усман Дембеле, Витинья, Ашраф Хакими, Нуну Мендеш (все — «ПСЖ»), Ламин Ямаль, Рафинья (оба — «Барселона»), Коул Палмер («Челси»), Килиан Мбаппе («Реал»), Мохамед Салах («Ливерпуль») и Джанлуиджи Доннарумма («Манчестер Сити»). При этом явным фаворитом считался Дембеле, выигравший в составе парижан Лигу чемпионов и чемпионат Франции.

Более того, ожидалось, что он окажется не единственным представителем своей команды, чьи заслуги будут отмечены почетными призами. И эти прогнозы оправдались.

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике был объявлен лучшим тренером, его команда — лучшей командой минувшего сезона, а приз имени Льва Яшина лучшему голкиперу получил еще один победитель Лиги чемпионов в составе парижан — Доннарумма, который недавно расстался со своими бывшими одноклубниками.

Назвать главного героя вечера было доверено бразильцу Роналдиньо, который удостоился «Золотого мяча» ровно двадцать лет назад. И в итоге приз получил Усман Дембеле. Он оставил на втором месте 18-летнюю испанскую звезду Ламина Ямаля, который в самом начале церемонии второй год подряд был назван лучшим молодым футболистом. Третье место в списке France Football занял Витинья, четвертое — Салах, пятое — Рафинья, шестое — Хакими, седьмое — Мбаппе, восьмое — Палмер, девятое — Доннарумма и десятое — Мендеш. По иронии судьбы во время торжественного мероприятия ПСЖ, выступавший без Дембеле, потерпел первое поражение в нынешнем сезоне, проиграв в пятом туре чемпионата Франции на выезде «Марселю» — 0:1.

Полузащитник «Барселоны» испанка Айтана Бонмати стала первой в истории трехкратной обладательницей «Золотого мяча» среди женщин.

Лучшей женской командой, как и у мужчин, также объявлен победитель Лиги чемпионов — лондонский «Арсенал». Лучшим тренером в женском футболе признана главный тренер сборной Англии Сарина Вигман, лучшим голкипером — англичанка Ханна Хэмптон из «Челси», а лучшей молодой футболисткой — 19-летняя Вики Лопес, правый нападающий «Барселоны» и сборной Испании. Лучшими бомбардирами сезона стали швед Виктор Дьекереш, который в прошлом сезоне выступал за лиссабонский «Спортинг» и затем перешел в лондонский «Арсенал», и полька Эва Пайор из «Барселоны».

Евгений Федяков