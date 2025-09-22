Трамп поздравил президента Казахстана Токаева с покупкой локомотивов США

Президент США Дональд Трамп поздравил президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с покупкой американских локомотивов. Сумма сделки составила $4,2 млрд.

«Подписана крупнейшая в истории сделка по покупке локомотивов и железнодорожного оборудования США на сумму $4 млрд»,— написал господин Трамп в соцсети Truth Social.

По данным пресс-службы Касым-Жомарта Токаева, контракт был заключен с компанией Wabtec. Он предусматривает поставку 300 грузовых локомотивов и их обслуживание.

Wabtec — один из ключевых партнеров Казахстана в модернизации железнодорожной отрасли. С 2009 года в Астане работает локомотивосборочный завод Wabtec Kazakhstan, который выпустил уже более 600 локомотивов. Уровень локализации производства достиг 45%.