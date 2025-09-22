«Аэрофлот» корректирует расписание полетов из-за ограничений в Шереметьево
«Аэрофлот» (MOEX: AFLT) переносит время вылета и отменяет некоторые рейсы, сообщили в Telegram-канале авиакомпании. Причиной стали ограничения на взлет и посадку в аэропорту Шереметьево.
«Пассажирам отмененных рейсов предлагается вынужденный возврат стоимости билетов или переоформление билетов на последующие рейсы, выполняемые в ближайшие 10 дней от даты отмененного вылета»,— отметили в пресс-релизе.
Сейчас аэропорт Шереметьево временно не принимает и не выпускает самолеты. В 19:30 мск мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о налете БПЛА на город. Всего над Москвой сбили 14 беспилотников. Пострадавших и повреждений, по предварительной информации, нет.
