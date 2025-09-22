Число сбитых на подлете к Москве беспилотников увеличилось до 12
Силы ПВО сбили еще один беспилотник ВСУ, летевший на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
До этого мэр сообщал об уничтожении 11 дронов на подлете к городу. О налете БПЛА Сергей Собянин сообщил в 19:30. Жители Подмосковья сообщали о взрывах. Пострадавших и повреждений, по предварительной информации, нет. Аэропорт Шереметьево приостановил работу.
