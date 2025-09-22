Экс-сотрудник Госдепа: реакцию Трампа на предложение по ДСНВ сложно предугадать

Бывший сотрудник Госдепартамента США Сэмьюэл Чарап выразил мнение, что реакцию президента Дональда Трампа на предложение России по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) будет сложно предугадать. В разговоре с «Ъ» он отметил, что у двух стран нет явной причины превышать лимиты ДСНВ.

«Мы знаем, что Трамп лично заинтересован в контроле над вооружениями, но мы не видели, чтобы его администрация обозначила какую-либо политику в этой области. Первый высокопоставленный чиновник, ответственный за контроль над вооружениями, был утвержден только на прошлой неделе (замгоссекретаря США Томас Динанно.— “Ъ”). Поэтому трудно сказать, как США ответят»,— сказал господин Чарап «Ъ».

По его мнению, главными темами остаются вопрос о времени переговоров и соглашении, которое будет заменять ДСНВ. Исполнительный директор американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимбалл в беседе с «Ъ» рассказал, что инициатива России помогла бы снизить напряжение между двумя странами и «предотвратить дорогостоящую гонку вооружений, в которой никто не выиграет».

Сегодня пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что господин Трамп ознакомился с предложением президента России Владимира Путина о продлении ДСНВ. Его две страны заключили в 2010 году. В 2021-м страны продлили его еще на пять лет. Однако в феврале 2023 года Москва приостановила участие в договоре.

Подробнее читайте в материале «Ъ» «Ограничение срока бездействия».