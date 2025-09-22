Свердловская область вошла в тройку лидеров по преступлениям рецидивистов

Свердловская область заняла второе место среди регионов России по количеству преступлений, совершенных рецидивистами. В 2024 году в регионе зафиксировали 18,9 тыс. таких преступлений. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на статистические данные МВД РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Согласно статистике, лидером рейтинга стала Челябинская область — 19,5 тыс. преступлений, совершенных рецидивистами. Краснодарский край занял третье место с 16,6 тыс. преступлений.

В целом по России в 2024 году зарегистрировано более 513 тыс. преступлений, совершенных рецидивистами. Наибольшее количество таких случаев зафиксировано в Приволжском федеральном округе — более 105 тыс. В Центральном федеральном округе рецидивисты совершили свыше 94 тыс. преступлений, а в Сибирском федеральном округе — более 82 тыс.

Полина Бабинцева