Свердловская область вошла в тройку лидеров по преступлениям рецидивистов
Свердловская область заняла второе место среди регионов России по количеству преступлений, совершенных рецидивистами. В 2024 году в регионе зафиксировали 18,9 тыс. таких преступлений. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на статистические данные МВД РФ.
Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ
Согласно статистике, лидером рейтинга стала Челябинская область — 19,5 тыс. преступлений, совершенных рецидивистами. Краснодарский край занял третье место с 16,6 тыс. преступлений.
В целом по России в 2024 году зарегистрировано более 513 тыс. преступлений, совершенных рецидивистами. Наибольшее количество таких случаев зафиксировано в Приволжском федеральном округе — более 105 тыс. В Центральном федеральном округе рецидивисты совершили свыше 94 тыс. преступлений, а в Сибирском федеральном округе — более 82 тыс.