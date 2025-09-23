Больше ЕГЭ — больше баллов

В правительстве озабочены вопросом, как мотивировать старшеклассников изучать не только нужные для поступления в вуз предметы. Один из обсуждаемых сейчас вариантов — предложить выпускникам сдавать дополнительные ЕГЭ по «смежным» дисциплинам. Если результат будет высоким, то абитуриент получит дополнительные баллы к сумме профильных ЕГЭ. В вузовском сообществе считают, что это будет полезной, но не массовой мерой.

Идею поощрять абитуриентов за сдачу непрофильных ЕГЭ высказали премьер-министр Михаил Мишустин и глава Минобрнауки Валерий Фальков на форуме «Микроэлектроника 2025». Речь идет о школьных предметах, которые нужны для успешной учебы в вузе, но не попали в число вступительных экзаменов. Господин Фальков привел в пример специальность «микроэлектроника». Сейчас для обучения по ней нужно сдать три ЕГЭ: русский язык, профильную математику и физику или информатику на выбор. При этом абитуриенту нужно хорошо знать еще и химию, но вуз никак не может проверить уровень освоения этого предмета. Однако выпускник мог бы сдавать химию добровольно и предъявлять вузу результат, предположил господин Фальков: «И в случае, если ты получаешь больше 70 баллов (по химии.— “Ъ”), то тебе добавляют дополнительные баллы (к сумме баллов трех профильных ЕГЭ.— “Ъ”) при поступлении».

Возможность получить такое поощрение позволит «заранее готовить студентов для освоения сложных специальностей», считает господин Фальков. Впрочем, он не уточнил, сколько баллов сможет получить абитуриент и кто будет решать, за какие именно экзамены их добавлять. Господин Мишустин добавил, что к этому вопросу подойдут «крайне аккуратно» и предварительно «послушают специалистов, которые набирают ребят».

Напомним, вузы и чиновники давно жалуются, что в старших классах большинство школьников готовятся к ЕГЭ в ущерб другим, не менее важным предметам. Глава Минцифры Максут Шадаев даже использовал слово «каннибализм», описывая ситуацию, когда на ЕГЭ «выбирают информатику, снижая приоритет физики и профильной математики, хотя это очень тесно связанные между собой дисциплины» (см. “Ъ” от 28 августа 2024 года).

“Ъ” спросил у представителей технических вузов, сможет ли новая правительственная инициатива решить проблему. В пресс-службе НИЯУ МИФИ сообщили, что ректор Владимир Шевченко уже несколько лет предлагает поменять схему ЕГЭ для абитуриентов инженерно-технических направлений. Обязательными должны стать два экзамена — по профильной математике и физике; третьим экзаменом по выбору можно сделать информатику, биологию или химию. А вот русский язык нужно учитывать по принципу «зачет/незачет». Сейчас нередка ситуация, когда выпускники поступают в ведущие инженерные вузы благодаря высоким баллам по русскому языку, объясняет ректор, и в итоге они «не всегда могут продемонстрировать отличную успеваемость».

Предложение господина Шевченко поддерживают в МФТИ. Ответственный секретарь приемной комиссии вуза Денис Дмитриев добавил, что инициатива правительства «отражает стремление ведущих технических вузов предоставить школьникам возможность продемонстрировать более объективную картину своих академических достижений». Напомним, что сейчас абитуриенты могут получить до 10 дополнительных баллов за индивидуальные достижения — например, за значок ГТО, аттестат с отличием или волонтерство. «Но существующая сегодня система учета индивидуальных достижений не позволяет начислять баллы за дополнительные экзамены ЕГЭ. И в этом смысле предложенный подход закрывает важный пробел,— уверен господин Дмитриев.— По сути, он мотивирует школьников усерднее заниматься не только по двум-трем предметам, которые обязательно понадобятся для поступления в вуз».

«Такая мера потенциально является крайне эффективной и интересной для всей системы образования», — уверен ответственный секретарь приемной комиссии МГТУ им. Н. Э. Баумана Иван Сидельников. Он также надеется, что инициатива повысит мотивацию «именно учиться, а не только готовиться к ЕГЭ». «Вузы же получат более всесторонне развитых ребят, которые готовы к освоению академической программы, являющейся всегда комплексной»,— добавляет господин Сидельников.

«Мы напрямую заинтересованы в том, чтобы абитуриенты в 11-м классе не прекращали углубленно изучать предметы, смежные с их будущей специальностью. Они столкнутся со смежными дисциплинами уже на первом курсе, и чем прочнее их фундаментальные знания, тем успешнее будет освоение сложных программ»,— сказал начальник отдела организации приема ИТМО Алексей Итин. Он подчеркнул, что для вуза «важна именно поддержка мотивированных абитуриентов, а не создание системы с 4–6 обязательными ЕГЭ». Также очень важно, чтобы абитуриенты четко понимали, какой «смежный» предмет связан с их будущей специальностью, добавил господин Итин, и чтобы университеты играли решающую роль при выборе предмета, за который будет начисляться поощрение.

И. о. ректора МГТУ СТАНКИН Борис Падалкин согласен, что инициатива станет «приятным бонусом для мотивированных и заинтересованных ребят», но она «скорее всего, не станет массово популярной у абитуриентов». Проректор НИТУ МИСИС Андрей Воронин напоминает, что любые изменения должны вводиться до начала учебного года, «потому что к этому времени школьники уже определились, какие будут сдавать экзамены, записались на подготовительные курсы и готовятся к определенному набору предметов».

