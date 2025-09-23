Коллекторы в среднем прощают должникам 40% суммы долга

Коллекторы в первом полугодии 2025 года предоставили скидки при погашении 34,1 тыс. долгов на общую сумму 4,18 млрд руб., простив 1,66 млрд руб., или 39,7% от первоначальной задолженности. Такие данные по крупнейшим игрокам рынка (90% цессии) приводит ПКО «Филберт». В 2024 году средний дисконт был схожим — 39,6%.

Как поясняют в индустрии, каждая компания самостоятельно выстраивает политику дисконтов, которые могут составлять от 10% до 70%. Решение принимает скоринговая модель, учитывающая портрет должника, его доходы и готовность погасить сумму быстро. «Хотя списание части долга кажется невыгодным, затраты на взыскание со скидкой в 2–3 раза ниже, чем при работе в обычном режиме», — отмечает гендиректор ID Collect Александр Васильев.

Коллекторы, в отличие от банков, не ограничены нормами резервирования. Покупая долги в среднем за 4,75% от номинала, они могут списать часть суммы, оставаясь в плюсе. Дисконтирование — самый популярный инструмент (76% случаев) среди спецусловий. В НАПКА ожидают, что доля таких урегулирований будет расти, стимулируя должников к досудебному погашению.

