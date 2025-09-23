Банки отметили взрывной рост операций по платежным стикерам

Крупные банки зафиксировали резкий рост операций по платежным стикерам за восемь месяцев 2025 года. Объем транзакций в ВТБ увеличился в 3,5 раза, до 292 млн на сумму 213 млрд руб., в Т-Банке клиенты совершили 390 млн оплат, а в Альфа-банке оборот вырос на 51%.

Основная причина бума — владельцы iPhone, которые лишились возможности платить через Apple Pay в 2022 году. Стикер с NFC-чипом, наклеиваемый на смартфон, стал для них привычной альтернативой бесконтактной оплате. По оценкам, этой услугой пользуются 3–7 млн человек, причем на долю iOS-устройств приходится 62% транзакций.

Несмотря на рост, стикеры остаются нишевым продуктом. Их теснят новые технологии: Сбербанк и Т-Банк уже запустили оплату через Bluetooth (BLE) для iPhone, которая обгоняет стикеры по динамике внедрения. Банкиры ожидают, что к началу 2026 года BLE получит широкое распространение.

Подробнее — в материале «Ъ» «Стикеры прочно прилипли».