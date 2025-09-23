Стикеры прочно прилипли

Крупные банки отметили значительный рост операций по платежным стикерам по итогам восьми месяцев 2025 года: год к году количество трансакций увеличились в 1,5–3,5 раза. Рост обусловлен тем, что банки привлекли узкий сегмент клиентов, которые привыкли к бесконтактной оплате айфоном, но утратили эту возможность в 2022 году. Однако этот сегмент останется нишевым, хотя в целом альтернативные банковским картам платежные инструменты могут занять половину рынка в перспективе трех лет.

С января по август 2025 года клиенты банка ВТБ совершили 292 млн трансакций с помощью платежных стикеров на 213 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года их активность выросла более чем в 3,5 раза. Причем за весь 2024 год клиенты ВТБ совершили более 172 млн оплат на сумму 130 млрд руб. В Т-Банке за восемь месяцев 2025 года клиенты оплатили покупки стикером более 390 млн раз. При этом сопоставимое количество операций клиенты банка совершили за весь 2024 год. За август 2025 года объем трат клиентов по стикерам в денежном выражении вырос на 45% по сравнению с прошлым годом, а средний чек — на 25%. В Альфа-банке за отчетный период 2025 года с помощью платежных стикеров совершено операций на сумму свыше 100 млрд руб., что на 51% больше, чем годом ранее.

Платежный стикер — мини-аналог банковской карты, позволяющий совершать бесконтактную оплату путем поднесения смартфона, на который наклеен стикер, к платежному терминалу. Как и в обычной банковской карте, бесконтактная оплата стикером осуществляется благодаря встроенному в него NFC-чипу (Near Field Communication, «связь ближнего действия»).

Несмотря на значительный рост, платежные стикеры остаются нишевым сегментом, популярным у узкого круга банковских клиентов. По разным оценкам, их число составляет от 3 млн до 7 млн человек, отмечает независимый эксперт Максим Митусов. В основном это владельцы iPhone, которые лишились привычного способа бесконтактной оплаты смартфоном в 2022 году, когда в России перестал работать Apple Pay (см. “Ъ” от 23 января 2023 года). Как отмечает глава правления ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров, «кто-то освоил оплату по QR-коду, но использование платежного стикера сохраняет привычный пользовательский опыт». Причем по оценке руководителя дирекции развития дебетовых продуктов Альфа-банка Артура Эюбова, владельцы iOS-устройств проводят 62% транcакций против 38% у пользователей Android.

Ранние поколения стикеров технологически были не столь совершенны, платежи проходили не с первого раза, отмечает господин Митусов. Однако современные решения стали значительно лучше и в целом вполне стабильны. В Т-Банке отмечают, что в некоторых случаях оплата стикером даже безопаснее обычной карты, поскольку «при оплате стикером никто не увидит реквизитов на обороте карты».

Максим Митусов отмечает, что стикеры для банков даже выгоднее Apple Pay и Google Pay, поскольку в отличие от токенизированных карт в смартфоне, которых может быть десятки, стикеры фиксируют выбор клиента и тем самым обеспечивают банку большую часть трансакций от привлеченного клиента.

Однако эксперты не ждут значительного роста доли таких платежей, как из-за нишевого характера таких услуг, так и с учетом конкуренции со стороны новых сервисов. Так, в конце августа Сбербанк подключил бесконтактную оплату на айфонах на основе технологии Bluetooth Low Energy (BLE). В середине сентября на основе данной технологии Т-Банк запустил бесконтактную оплату на iPhone. Причем в банке отметили, что такая оплата по динамике уже обогнала платежные стикеры, которые «достигли таких же результатов только спустя больше года на рынке». Артур Эюбов считает, что уже в начале следующего года технология BLE может получить широкое распространение при оплате iPhone.

В настоящее время наибольшая доля платежей по-прежнему остается у банковских карт. Однако банкиры ожидают, что альтернативные платежные инструменты продолжат увеличивать свою долю. По оценке сервиса моментальных платежей T-Pay, в 2028 году количество оплат с помощью альтернативных банковским картам способов (pay-сервисов, QR-кодов, стикеров, биометрии и т. д.) достигнет 50% от общего числа трансакций. Роман Прохоров считает, что «стоит ожидать роста популярности QR-кодов на фоне старта цифрового рубля и расширения популярности СБП, при условии появления адекватной системы лояльности».

При этом все существующие платежные решения будут существовать параллельно в разных нишах. Так, СБП «очень хорошо себя чувствует в сценариях оплаты в интернете», pay-сервисы банков успешно встраиваются в приложения ритейлеров и там позволяют не только оплачивать, но и авторизовываться, а физические карты и стикеры полностью закрывают потребности офлайна, резюмирует господин Митусов.

Елена Ванюшина, Максим Буйлов