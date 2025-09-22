В Петербурге составили рейтинг самых высокооплачиваемых летних подработок

Самыми высокооплачиваемыми специалистами в сфере летних подработок в Петербурге в этом году оказались плиточники, которые в среднем могли рассчитывать на 127 775 рублей в месяц. Такими данными с «Ъ-СПб» по итогам собственного исследования поделились аналитики сервиса «Авито Подработки».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

На второй позиции рейтинга — сборщики мебели со средними предлагаемыми вознаграждениями в размере 90 721 руб./мес., а замыкают тройку водители-экспедиторы — им за подработку предлагают в среднем 80 496 руб./мес. Далее следуют водители такси (69 535 руб./мес.) и официанты (61 279 руб./мес.).

При этом самыми востребованными из временных исполнителей этим летом в Петербурге стали сотрудники склада — спрос заказчиков на них вырос на 57% за год, а средние предлагаемые вознаграждения для работников данного профиля составили 44 071 руб./мес. На втором месте по приросту числа новых предложений оказались мерчендайзеры, спрос на которых увеличился на 51% к году, а на третьем уже упомянутые выше плиточники (рост спроса на 38% по отношению к 2024 году).

Прежде «Ъ-СПб» писал, что по данным рекрутинговой компании hh.ru, у 47% жителей Санкт-Петербурга есть потребность в заработке в дополнение к уже имеющейся работе.

Андрей Цедрик