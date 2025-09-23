Инфраструктуру погрузят на платформу

С февраля 2026 года власти планируют внедрить цифровое управление реализацией недавно утвержденного комплексного плана развития инфраструктуры на десятилетний период. План включает в себя строительство и модернизацию почти 300 объектов в сфере транспорта, энергетики, здравоохранения и образования. Предполагается, что на единой цифровой платформе будут собраны данные из всех имеющихся информсистем о ходе реализации таких проектов — для мониторинга процесса и актуализации самого комплексного плана.

Минэкономики сообщило о подготовке порядка мониторинга и актуализации комплексного плана развития инфраструктуры до 2036 года. Цель — фиксация всех данных о ходе выполнения проектов на единой цифровой платформе. Поясним, комплексный план утвержден правительством в конце августа. Он включает в себя почти 300 инфраструктурных объектов — в частности, строительство и реконструкцию 4,5 тыс. км железных и 2 тыс. км автомобильных дорог, прокладку почти 30 тыс. км оптических линий связи, модернизацию 60 аэропортов, обновление 40 медорганизаций и исследовательских центров. Финансирование предусмотрено пятилетней программой «Строительство» и шестилетним планом дорожной деятельности. Общая стоимость необходимых вложений до 2036 года оценивалась в 20 трлн руб.

План позиционируется правительством как ключевой инструмент реализации стратегии пространственного развития, которая описывает систему территориальной организации РФ, увязывая между собой пространственные приоритеты федерального центра и регионов, а также отраслевые задачи (см. “Ъ” от 9 октября 2024 года). Как сообщал вице-премьер Марат Хуснуллин, план «формирует сбалансированную систему создания объектов», учитывая, в частности, национальные цели.

В Минэкономики сообщают: мониторинг исполнения плана должен заработать с 1 февраля 2026 года, для этого создается цифровая платформа на основе федеральной госинформсистемы территориального планирования (ФГИС ЦС). На ней будут собираться данные из уже существующих систем в сфере развития территорий — например, из ФГИС «Единая цифровая платформа. Национальная система пространственных данных», которая должна создать многослойную цифровую карту страны.

Замглавы Минэкономики Святослав Сорокин поясняет, что такая цифровая система позволит в онлайн-режиме отслеживать реализацию проектов и «оперативно реагировать на любые отклонения от сроков». По его словам, цифровая платформа должна объединить данные о транспортных, энергетических и социальных объектах, а также о документах территориального планирования — «это создаст единый контур принятия решений и сделает управление максимально открытым».

Директор Научно-исследовательского центра пространственного анализа и региональной диагностики ИПЭИ Президентской академии Дмитрий Землянский отмечает, что развитие цифровых систем мониторинга и контроля за реализацией проектов с государственным участием — «это естественно сложившийся тренд в системе госуправления». Он напоминает, что системы оперативного контроля и выявления рисков уже внедрены в управление нацпроектами и госпрограммами. По словам эксперта, такой мониторинг важен с точки зрения «стыковки» сроков и переброски средств между проектами, поскольку «значительная часть объектов плана связаны между собой в единую систему и должны реализовываться последовательно: отставание по одному из объектов может вызвать проблемы по другим». Кроме того, в плане представлены объекты инфраструктуры разных отраслей — и разделение мониторинга между разными отраслевыми информсистемами осложнило бы понимание единых процессов территориального развития.

Евгения Крючкова