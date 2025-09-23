Более 70% новых офисов в Москве выкуплены крупными компаниями

Объем ввода офисной недвижимости в Москве по итогам трех кварталов 2025 года вырос в 11 раз год к году, до 563 тыс. кв. м. Однако 74% этих площадей составили корпоративные штаб-квартиры, построенные или выкупленные крупными компаниями, подсчитали в CORE.XP. Это связано с критически низкой вакантностью в ключевых районах, которая не превышает 1%.

По словам экспертов, компании предпочитают инвестировать в собственные объекты, чтобы защититься от роста арендных ставок, которые, по прогнозам, могут увеличиться на 16% по итогам года. Яркие примеры — ЦБ, выкупивший бизнес-центр «Слава» (101 тыс. кв. м), и «Роскосмос», построивший башню на 280 тыс. кв. м.

Тренд выгоден девелоперам, но усугубляет дефицит предложения для арендаторов. Из введенных за девять месяцев площадей для свободной аренды или покупки доступно не более 80 тыс. кв. м. Ситуацию ограничивает дорогое финансирование и высокая себестоимость строительства, вынуждающая застройщиков переносить сроки сдачи проектов.

