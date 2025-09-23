Бывшие руководители «Ювентуса» получили условные сроки по делу о финансовых махинациях

Уголовный процесс против бывших боссов туринского футбольного клуба «Ювентус», обвинявшихся в фиктивном приросте капитала, махинациях с зарплатами и манипулировании фондовым рынком, завершился сделками о признании вины. Руководители «Ювентуса» получили условные сроки: один год и восемь месяцев для экс-президента Андреа Аньелли, один год и шесть месяцев для бывшего спортивного директора Фабио Паратичи, один год и два месяца для бывшего вице-президента Павла Недведа. Помимо этого, клуб был оштрафован на €156 тыс.

Расследование по делу началось в 2021 году. В частности, внимание привлекли сделки с искусственно завышенной трансферной стоимостью игроков. Были и другие нарушения, среди которых выплата серых зарплат футболистам и персоналу. Обвинения были основаны на результатах обысков в клубных офисах и прослушивании телефонных разговоров функционеров. Основной целью махинаций было сокрытие финансовых проблем «Ювентуса», вызванных в том числе упадком индустрии, пережитым в период пандемии коронавируса. Если бы они были отражены в отчетности, могли последовать санкции со стороны крупных организаций, включая Союз европейских футбольных ассоциаций. В 2022 году совет директоров туринского клуба в полном составе подал в отставку. В 2023 году Федерация футбола Италии сняла с «Ювентуса» 10 очков в турнирной таблице чемпионата Италии, клуб также исключили из еврокубков.

Роман Левищев