Белый дом: Трамп ознакомился с предложением Путина о ДСНВ

Президент США Дональд Трамп знает о предложении России продлить Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт рассказала, что для американского президента такое предложение звучит «довольно хорошо».

«Президент в курсе этого предложения, и я позволю ему самому прокомментировать его позже. Думаю, оно звучит довольно хорошо, но он хочет лично высказаться на эту тему»,— сказала господа во время пресс-конференции в белом доме. Трансляция велась на YouTube-канале резиденции.

Сегодня президент России Владимир Путин сообщил о намерении Москвы продлить ДСНВ, если Вашингтон не предпримет шагов «подрывающих или нарушающих существующее соотношение потенциалов сдерживания». Срок действия этого договора истекает в феврале 2026 года.

До февраля 2022 года Россия и США вели консультации о договоренностях, которые могли бы прийти на смену ДСНВ. Однако после начала конфликта на Украине этот диалог по инициативе Вашингтона был прерван. В феврале 2023 года Россия приостановила участие в ДСНВ в том числе из-за изменившегося контекста.