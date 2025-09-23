Российские компании сократили промежуточные дивиденды почти вдвое

Советы директоров 22 компаний рекомендовали к выплате промежуточные дивиденды по итогам первого полугодия на сумму 341,8 млрд руб. Это почти вдвое ниже показателя аналогичного периода 2024 года, выяснил «Ъ». Основная причина — сокращение выплат нефтегазовым сектором на фоне падения цен на нефть и укрепления рубля.

Например, «Газпром нефть» уменьшила выплаты с 246,4 млрд до 82 млрд руб., «Татнефть» — в 2,7 раза, до 33,4 млрд руб. Чистая прибыль компаний за полгода снизилась значительно. Металлурги, также пострадавшие от высокой ключевой ставки и спада в строительстве, в основном отказались от выплат.

На этом фоне выделяются аграрии и новые плательщики. «Фосагро» рекомендовала дивиденды в 35 млрд руб. (в 2,3 раза больше), а «Полюс» впервые предложил полугодовые выплаты — 9,6 млрд руб. на фоне рекордных цен на золото.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Акционеры просчитались».