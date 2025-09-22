В автосалонах Петербурга фиксируют дефицит новых машин китайского бренда Knewstar

В дилерских центрах Петербурга на сегодняшний день представлены автомобили китайского бренда Knewstar только 2024 года выпуска. Машин 2025-го года пока не привозили. Об этом со ссылкой на представителей нескольких автосалонов этой марки 22 сентября сообщает Telegram-канал AutoRun SPb.

Старт продаж единственной модели марки в России — Knewstar 001 — состоялся осенью прошлого года. Как уточняет автоэсперт Денис Гаврилов, с ноября 2024 по август 2025 года на учет в Петербурге встало 398 новых автомобилей Knewstar. В месяц на весь город обычно продается от 30 до 50 машин бренда.

В текущем году объем продаж позволяет Knewstar занимать по итогам восьми месяцев года 25-е место среди всех марок, отмечают аналитики рынка.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в автосалонах Петербурга также фиксируется дефицит новых электромобилей китайского бренда Ora.

Андрей Цедрик