Дефицит новых электромобилей Ora фиксируется в автосалонах Петербурга

В дилерских центрах Санкт-Петербурга на сегодняшний день представлен только один новый электромобиль Ora 2023 года выпуска. О дефиците машин, несмотря на то, что в городе этот китайский бренд представляют сразу семь дилеров, сообщает Telegram-канал AutoRun SPb.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Продажи Ora (бренд входит в концерн Great Wall) стартовали в Петербурге в первой половине 2024 года. За весь прошлый год в городе было зарегистрировано 48 новых электрокаров данной марки. За восемь месяцев 2025-го — 28.

В то же время, по данным автоэксперта Дениса Гаврилова, за три летних месяца на учет в Петербурге было поставлено всего два новых автомобиля бренда, что может говорить об отсутствии новых поставок и предложения в автосалонах.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в автосалонах Санкт-Петербурга также фиксируется дефицит собранных в городе на Неве новых автомобилей Solaris HS.

Андрей Цедрик