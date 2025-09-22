На Оружейной и Ленинградской улицах отремонтировали свыше 20 тыс. кв. м покрытия

В Санкт-Петербурге завершился ремонт Оружейной и Ленинградской улиц. Дорожники уложили более 20 тыс. кв. м дорожного покрытия на участках общей протяженностью свыше 2,5 км, сообщили в пресс-службе Смольного.

На Оружейной улице в Колпинском районе обновили около 15 тыс. кв. м асфальта на двухкилометровом отрезке. На участке Ленинградской улицы протяженностью более полукилометра уложили свыше 6 тыс. кв. м нового дорожного покрытия.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что Благовещенский мост отремонтировали за семь недель без закрытия движения.

Артемий Чулков