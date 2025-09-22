В Екатеринбурге отреставрируют «Дом ювелира И.К. Анфиногенова»

В Екатеринбурге отреставрируют исторический особняк «Дом ювелира И.К. Анфиногенова» на улице Февральской революции,37. Как сообщили в мэрии, Управление госэкспертизы Свердловской области одобрило проект реконструкции, который вернет зданию его исторический облик.

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

В рамках проекта демонтируют аварийные участки кирпичных и деревянных стен первого этажа, которые затем воссоздадут с использованием исторического кирпича и бревен. Оригинальная кладка будет сохранена и отреставрирована. Фундаменты заменят на монолитные железобетонные конструкции, установят новое перекрытие цокольного этажа и воссоздадут деревянную стропильную систему крыши с кровлей из листовой стали. Все деревянные конструкции обработают антисептическими и огнезащитными составами.

Проект предусматривает оснащение здания современными инженерными системами. Внутри обустроят комнаты для переговоров, кабинеты и вспомогательные помещения. В будущем здание планируют использовать как культурно-просветительский центр.

Дом ювелира Ивана Анфиногенова, построенный в конце XIX века, признан объектом культурного наследия. В 1990-х годах в доме произошел пожар, который сильно повредил строение. Здание, расположенное в центре Екатеринбурга, связано с именем известного купца и общественного деятеля Ивана Анфиногенова. Он был екатеринбургским купцом и общественным деятелем. В 1902-1908 годах он занимал пост городского головы и был гласным городской думы.

Полина Бабинцева