Пациенты предъявили весомый аргумент

Всероссийский союз пациентов (ВСП) предложил Минздраву включить ожирение в перечень социально значимых заболеваний, ввести акцизы на «вредные» продукты и изменить подходы к питанию школьников. По официальным данным, 40% детей среднего школьного возраста и 70% взрослых старше 70 лет имеют лишний вес или ожирение. Количество больных увеличивается ежегодно. Предложения ВСП поддержали независимые эксперты, в Минздраве инициативу пока не комментируют.

Сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулев, выступая в четверг, 18 сентября, на форуме «Ожирение, метаболизм и продолжительность жизни», предложил ряд новых мер по борьбе с проблемой избыточного веса. Он напомнил, что РФ входит в восьмерку стран, на которые приходится более половины всех случаев ожирения, наряду с Китаем, Индией, США, Бразилией, Мексикой, Индонезией и Египтом.

В нашей стране, по оценкам Минздрава на 2024 год, проживает 40 млн человек, страдающих этой болезнью.

Господин Жулев подчеркнул, что ожирение все чаще диагностируют в раннем возрасте и каждое новое поколение набирает лишний вес быстрее предыдущего.

Чтобы снизить темпы роста ожирения, ВСП предложил Минздраву РФ включить эту болезнь в перечень социально значимых заболеваний, признав, что она представляет угрозу для большого числа людей, приводит к значительным экономическим и социальным затратам государства, а также может вызывать временную или стойкую потерю трудоспособности. Сейчас в этот перечень (утвержден постановлением правительства) входят туберкулез, ВИЧ, сахарный диабет, злокачественные новообразования, психические расстройства. На лечение этих заболеваний, как правило, выделяется отдельное финансирование из федерального бюджета.

ВСП также предлагает принять программу государственных мер по борьбе с ожирением, вести акцизы на «вредные» продукты, направив средства на финансирование программы по борьбе с ожирением, и изменить подходы к питанию в дошкольных и учебных учреждениях.

Обозначенную Юрием Жулевым проблему подтвердила, выступая на форуме, главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава РФ Лейла Намазова-Баранова. Она сообщила, что до 40% детей среднего школьного возраста имеют избыточную массу тела и ожирение. Хотя госпожа Намазова-Баранова прямо не прокомментировала инициативу ВСП, она отметила, что для профилактики ожирения нужно формировать правильную культуру питания у людей с детского сада.

Идею ВСП поддержал президент Общества бариатрических хирургов России Владимир Самойлов. Выступая на форуме, он отметил, что из-за осложнений ожирения на государство ложится экономическая нагрузка. Он считает, что нужно создать единый реестр пациентов с ожирением и проводить кампании по «дестигматизации» ожирения и информированию о современных методах лечения.

Эксперт отдельно обратил внимание на необходимость включения бариатрических операций в базовую программу ОМС, чтобы граждане при наличии медицинских показаний могли получать такую помощь бесплатно.

Сейчас бариатрические операции положены только пациентам с сахарным диабетом второго типа. В 2023 году было выдано 660 квот на такие операции, тогда как, по оценкам господина Самойлова, в хирургическом лечении ежегодно нуждаются до 5 тыс. человек.

В Минздраве оперативно не ответили на просьбу “Ъ” прокомментировать вышеизложенные предложения. При этом эксперты ведомства регулярно обращают внимание на остроту проблемы. 11 сентября главный внештатный детский специалист-эндокринолог Минздрава РФ Валентина Петеркова рассказала ТАСС, что 70% россиян старше 70 лет имеют лишний вес или ожирение. «В последние годы набирает обороты именно патологическое ожирение, оно сопровождается серьезными эндокринными и психоэмоциональными нарушениями, снижает качество жизни и трудоспособность человека, угрожая его жизни»,— говорила она. Она же приводила данные, согласно которым диагноз «ожирение» в стране имеют 6–8% детей

Наталья Костарнова