Мир элитному дому

Российские «дочки» ушедшей из РФ компании Siemens решили обоюдно прекратить судебный спор по поводу недвижимости в центре Москвы. Ранее между структурами немецкого концерна, ООО «Нефтегаз и энергетика» (НиЭ) и ООО «Системс», возник конфликт из-за десяти квартир на Шаболовке, которые, по мнению антикризисного менеджера, были проданы по цене ниже рыночной вместо того, чтобы пополнить список активов, предназначенных для расчета обанкротившейся НиЭ с кредиторами.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Как стало известно «Ъ-СПб», на прошлой неделе российские дочерние структуры, входящие в единую группу компаний германского промышленного гиганта, заключили мировое соглашение об урегулировании судебного спора по поводу московской недвижимости. В феврале текущего года конкурсный управляющий ООО «Нефтегаз и энергетика» Игорь Прудей потребовал вернуть в конкурсную массу десять квартир в элитном доме в Даниловском районе столицы, которые Siemens когда-то приобрел для своих топ-менеджеров. Объекты, по его мнению, незадолго до банкротства НиЭ были проданы в два раза ниже кадастровой стоимости (она составляет 223 млн рублей) и в три раза ниже рыночной: за 133 млн рублей.

Господин Прудей указывал, что «Системс» реализовало ликвидное имущество, причинив тем самым ущерб кредиторам НиЭ, перед которыми у предприятия-банкрота остались долги более чем на 2,5 млрд рублей.

Заключенное мировое соглашение установило солидарную обязанность ООО «Агропроф», ИП Мезенцева, ИП Алешина (покупатели квартир) по перечислению в конкурсную массу компанией «Нефтегаз и энергетика» суммы основного долга. НиЭ, в свою очередь, отказывается от всех заявленных ранее требований, включая взыскание убытков и признания сделки недействительной.

Как пояснил «Ъ-СПб» конкурсный управляющий, решение пойти на мировую было продиктовано достижением разумного компромисса между интересами участников спора и получения напрямую в конкурсную массу ООО «Нефтегаз и энергетика» от текущих собственников квартир дополнительной компенсации в размере 50 млн рублей.

«При подписании мирового соглашения конкурсным управляющим были учтены доводы и доказательства сторон, рыночная стоимость объектов недвижимости в составе единого лота, результаты оспаривания иных сделок должника в процедуре банкротства, добросовестность конечных приобретателей объектов недвижимости — физических лиц»,— подчеркнул антикризисный менеджер.

В августе минувшего года Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти по иску ООО «Датаворк» признал НиЭ (бывшая «Сименс энергетика») несостоятельной. В компании была введена процедура конкурсного производства. В качестве одной из причин такого решения российская структура Siemens Energy назвала последствия введения западных санкций, за которыми последовала фактическая приостановка хозяйственной деятельности.

Андрей Кучеров