Магазины «Твое» начали продавать в России одежду Zara, Bershka и Stradivarius

Сеть магазинов одежды «Твое» запустила проект «Твое и Ко» для продажи одежды ушедшего из России ритейлера Inditex (Zara, Bershka, Stradivarius, Massimo Dutti, Oysho и другие). Это следует из сообщения на сайте компании.

Проект представлен в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Волгограде, Нижнем Новгороде, Тольятти и Краснодаре. Всего в проекте участвуют девять розничных точек. В Москве товары можно купить в трех ТЦ — «Калейдоскоп», «Арена Плаза» и MARi.

В Санкт-Петербурге бренды представлены в ТЦ «Охта Молл». Онлайн-заказы и предварительное бронирование не предусмотрены, сообщили РБК в «Твое».

Inditex приостановила работу своих магазинов в России в марте 2022 года. В октябре того же года компания объявила о продаже российского бизнеса. В июне гендиректор Inditex Оскар Гарсия Масейрас говорил, что пока условий для возвращения компании в Россию нет.